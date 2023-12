Sob onda de calor, Cuiabá vai ter temperatura máxima de 43ºC

A onda de calor que afeta o Distrito Federal e 15 Estados brasileiros tem a sua força representada pela previsão do tempo para Cuiabá. A capital de Mato Grosso terá temperatura máxima de 43ºC neste sábado, 16.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mato-grossense terá um dia seco, além de quente. Não há previsão de chuva. Durante a manhã e a tarde de hoje, Cuiabá estará ensolarada e com muitas nuvens. À noite, a previsão é de poucas nuvens.

Com temperatura elevada e sem chuva, a capital de Mato Grosso também terá de lidar com a baixa umidade relativa do ar no decorrer deste sábado. Conforme o Inmet, a umidade mínima do dia será de apenas 10% — situação considerada crítica. Para a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal é de 60% para cima.

Apesar da temperatura máxima, Cuiabá terá, ao menos em algum momento deste sábado, um clima mais ameno. Isso porque a mínima para o dia na cidade é de 26ºC.

Cuiabá, onda de calor e temperaturas elevadas em outras capitais

Cuiabá não será, no entanto, a única cidade a encarar os efeitos da onda de calor neste fim de semana. Neste sábado, todas as capitais estaduais terão máxima de 30ºC ou mais.

No quesito temperaturas elevadas, o destaque também vai para Porto Alegre. Mais conhecida pelo frio, a capital gaúcha terá um dia com máxima de 39ºC. Campo Grande e Boa Vista verão os termômetros chegarem a 38ºC. Enquanto isso, Palmas e Goiânia irão contar com máxima de 37ºC.

Em todo o Brasil, apenas duas capitais contarão com temperaturas mínimas abaixo dos 20ºC neste sábado, conforme a previsão do tempo do Inmet. Em Curitiba, por exemplo, a mínima será de 18ºC. Entretanto, Belo Horizonte será a campeã da vez na disputa do frio: os termômetros irão baixar até 17ºC.

Dia quente, mas com chuvas

Mesmo diante da onda de calor, que vai elevar as temperaturas em Cuiabá e em outras cidades, o sábado também será de chuva em algumas partes do país. Na manhã, por exemplo, as pancadas irão ocorrer em Porto Alegre, Florianópolis, Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Boa Vista e Macapá. Também irá chover, a saber, em oito das nove capitais do Nordeste, com a exceção sendo Teresina.

Nas partes da tarde e da noite, haverá uma “substituição” na rota das chuvas. Isso porque Boa Vista passará a ter tempo firme, enquanto Curitiba registrará instabilidades.

Mapa do Brasil com destaque para tempo firme x chuva nesta tarde — 16/12/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

