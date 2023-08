Frio vai dar trégua? Confira a previsão para os próximos dias

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o frio vai dar uma trégua no decorrer dos próximos dias. Isso se dará, contudo, somente em parte do país. Áreas do Sudeste, por exemplo, devem contar com máximas de 30ºC. O Sul, entretanto, vai seguir com registros de geadas.

Sudeste

Ao longo da semana, o frio deve diminuir. A região, que registrou mínimas abaixo dos 20ºC, vai voltar a experimentar um aumento de temperatura, com máximas em torno dos 30ºC.

Segundo o Inmet, em São Paulo e no sul de Minas Gerais, a previsão é de tempo seco, sem chuvas e com umidade relativa do ar abaixo dos 30%

Espírito Santo, Rio de Janeiro e o restante do Estado mineiro, por sua vez, terão tempo chuvoso, com acumulado de até 30 milímetros (mm).

Na quarta-feira 30, a mínima entre as capitais da região é de 11ºC em São Paulo. A máxima será 25ºC em Vitória.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, na divisa entre Goiás e o Distrito Federal, chuvas pontuais devem superar a marca dos 30 mm.

No restante da região, não choverá, as temperaturas serão elevadas e o tempo deverá estar estável devido à permanência de uma massa de ar seco.

Para quarta-feira, a mínima da região é de 17ºC em Brasília. Máxima de 38ºC em Cuiabá.

Sul

No Sul, a previsão é de tempo seco e sem chuvas neste início de semana, mas com risco de geada em algumas áreas mais baixas.

A partir de sábado 2, a entrada de uma nova frente fria aumenta a possibilidade de temporais, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina. Os acumulados podem exceder a marca dos 50 mm.

Gráfico do Inmet atualizado com previsão de precipitação total | Foto: Reprodução/Inmet

Em Porto Alegre, as temperaturas sobem, mas sem ultrapassar a faixa dos 27ºC.

A mínima para quarta-feira entre as capitais sulistas é de 7ºC em Porto Alegre. Para o mesmo dia, a capital gaúcha deverá ter temperatura máxima de 24ºC.

Nordeste

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e boa parte do interior nordestino devem ter clima seco e baixa umidade do ar.

Contudo, umidade vinda do Oceano Atlântico pode provocar chuvas na costa leste, principalmente no litoral da Bahia.

Para quarta, a mínima entre as capitais da região é de 23ºC em Fortaleza. Maceió e Teresina, por sua vez, terão máxima de 37ºC.

Norte

O tempo será seco e sem chuvas, exceto na região noroeste do Amazonas (cabeça do cachorro), em que calor e umidade provocam precipitações de volumes maiores que 50 mm.

Na quarta, a mínima da região é de 22º C em Palmas, e máxima de 37º C em Boa Vista e Manaus.

