Previsão do tempo: alerta para chuvas e rajadas de vento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta, em sua previsão do tempo, para a possibilidade de danos na manhã desta terça-feira, 25. Isso porque há áreas do país que podem ter problemas em razão das chuvas intensas e das rajadas de vento.

Ao todo, o órgão, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, tem três alertas ativos para esta manhã. Os avisos, que são de “perigo potencial” (classificado pela cor amarela), abrangem áreas espalhadas por três regiões do Brasil: Norte, Nordeste e Sul.

Mais uma vez, assim como ao menos nos últimos quatro dias, a faixa que se estende pelo noroeste do Amazonas e pela metade norte de Roraima deve sofrer com a ocorrência de chuvas intensas. Dessa forma, a previsão do tempo indica que os acumulados podem chegar próximos aos 50 milímetros. Há, além disso, a possibilidade de registros de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Para essa parte do Norte do país, o Inmet reforça que há o “baixo risco” de determinados danos. Como exemplo, o instituto fala em “corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Mais chuvas intensas e rajadas de vento no alerta da previsão do tempo

O Inmet avisa: vai chover em diferentes áreas do país nesta terça-feira, 25 de julho de 2023 | Foto: Reprodução/Canva

De acordo com o órgão de meteorologia, a manhã desta terça-feira também será de chuvas intensas na porção sul do Rio Grande do Sul, do sudoeste gaúcho, na fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai, até a Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a previsão do tempo, o alerta é o mesmo — assim como o aviso de danos em potencial.

Para as duas áreas com alerta ativo para chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento, a equipe do Inmet lista três instruções:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Por fim, o Inmet ressalta a presença de ventos costeiros na faixa que se estende por quase todo o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Para essa parte do país, tal fenômeno climático pode provocar, por exemplo, a “movimentação de dunas de areia sobre construções na orla”.

No mapa, a cor amarela representa “perigo potencial”, segundo o Inmet — 25/7/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

