Previsão do tempo: alertas para chuvas intensas e ventos costeiros

O Brasil amanhece nesta quarta-feira, 26, com sete alertas para “perigo potencial” de danos climáticos. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há riscos relacionados à ocorrência de chuvas intensas e ventos costeiros.

Conforme o mapa do Inmet para esta manhã, apenas o Centro-Oeste está livre de alertas. Todas as outras regiões geográficas do país contam, no entanto, com ao menos um aviso relacionado à meteorologia.

No Sul, por exemplo, há dois avisos. Um é restrito ao Rio Grande do Sul, sobretudo à porção sul do Estado. Nessa área deve chover até 30 milímetros (mm), além de ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora (km/h). Do litoral sul gaúcho até às proximidades de Blumenau (SC), o alerta é para ventos costeiros.

Para o Sudeste, um único aviso na previsão do tempo engloba áreas de três dos quatro Estados da região. Isso porque a faixa que pega porção do leste de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro deve enfrentar, na manhã de hoje, chuvas intensas, com acumulados de até 50 mm, e ventos de 40 a 60 km/h.

O Nordeste é, a saber, o campeão de alertas na previsão do tempo para a manhã desta quarta-feira. O norte capixaba (ainda no Sudeste) e o extremo sul da Bahia poderão ter problemas com o acumulado de chuva. Enquanto isso, a faixa litorânea do Ceará e do Rio Grande do Norte irão registrar ventos costeiros. Há ainda o vendaval sobre boa parte da caatinga nordestina.

Chuvas intensas e ventos no extremo norte do país estão entre os alertas da previsão do tempo

Chuvas seguem espalhadas pelo Brasil | Foto: Reprodução

Os alertas da vez da previsão do Inmet também miram a Região Norte. Nesse sentido, há o aviso de que o extremo norte do país, pegando áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, contará com chuvas intensas, com acumulados que poderão chegar aos 50 mm. Além disso, essa área do Brasil deve registrar ventos intensos, com velocidade de até 60 km/h.

“Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, avisa o Inmet. O alerta vale para o extremo norte do país e todas as demais com o indicativo de chuvas intensas.

Em relação às áreas com alertas relacionados a rajadas de ventos, o instituto avisa que o perigo potencial (caracterizado na cor amarela) é para a “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

Para todas as áreas com alertas ativos, seja para chuvas intensas ou ventos costeiros, o Inmet lista, por fim, as seguintes recomendações:

não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e

evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mapa do Inmet exibe sete alertas de “perigo potencial” por causa de chuvas e/ou ventos na manhã desta quarta-feira, 26 | Foto: Reprodução/Inmet

