Previsão do tempo: chuva de norte a sul do Brasil

A quinta-feira, 19, será de chuva em boa parte do país. Conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades vão ocorrer de norte a sul do Brasil.

No Norte, as chuvas se farão mais presente à tarde e à noite. Nessas partes do dia, pancadas são aguardadas em seis das sete capitais da região — só não deve chover em Palmas. Durante a manhã, acumulados são esperados em Rio Branco e Porto Velho.

Em relação ao Nordeste, a inserção no mapa da chuva desta quinta-feira se deve exclusivamente ao tempo previsto para Teresina. Afinal, deve chover na capital do Piauí durante a tarde e a noite.

O Centro-Oeste é a única região do Brasil a não contar com previsão de chuva para nenhuma capital nesta quinta-feira. Essa parte do país se destaca, contudo, pelas altas temperaturas. Em Cuiabá, por exemplo, a temperatura mínima será de 29ºC. A máxima na capital mato-grossense será de 42ºC — a maior do dia entre todas as capitais do país.

Para o Sudeste, a previsão do tempo do Inmet indica o oposto em relação ao Centro-Oeste. A chuva é aguardada durante todo o dia nas quatro capitais da região: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.

No Sul, chuva de manhã, durante a tarde e no decorrer da noite em Florianópolis e Curitiba. No caso da capital do Paraná, a chuva vai ser acompanhada de baixas temperaturas. Novamente, a cidade vai ter a menor mínima entre as capitais brasileiras, com os termômetros chegando até 12ºC — e a máxima sendo de 19ºC.

Alerta laranja de tempestade

O Inmet conta com alerta laranja, que representa perigo, de tempestade para parte do Sul do Brasil. De acordo com a previsão do tempo, a situação, que deve durar até as 10 horas desta quinta-feira, abrange o noroeste do Rio Grande do Sul, a metade oeste de Santa Catarina e o centro-oeste do Paraná.

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo”, avisa o Inmet. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

