Previsão do tempo: chuva em boa parte das capitais do país

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira, 2, indica a ocorrência de chuva em ao menos 12 capitais estaduais espalhadas pelo país.

As precipitações do dia ficarão concentradas sobre capitais do Norte e do Nordeste. Não há indicativo de momentos chuvosos em nenhuma capital do Centro-Oeste, do Sudeste nem do Sul brasileiro.

Pelo decorrer da manhã, o Inmet avisa que haverá “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas” em Boa Vista. No mesmo período do dia, o aviso é de nuvens com chuvas isoladas em Manaus, São Luís, Natal, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador.

Para a tarde, mais três capitais do Norte e do Nordeste têm possibilidade de chuva: Macapá, Belém, e João Pessoa. Além disso, a chuva seguirá nas capitais mencionadas cima. No período noturno, as precipitações devem seguir em oito capitais espalhadas pelas duas Regiões: Boa Vista, Manaus, Macapá, Belém, São Luís, Maceió, Aracaju e Salvador.

Apesar de tais condições, o Inmet mantém ativo apenas um alerta de “perigo potencial” para danos provocados por causa das chuvas. De acordo com o órgão, há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas” sobre a região que abrange o noroeste do Amazonas e a porção de Roraima (onde está Boa Vista).

Sem chuva, outras regiões terão calor, indica previsão do tempo

Sem previsão de chuva para nesta quarta-feira, as capitais do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul contarão com poucas ou muitas nuvens ao decorrer do dia. O destaque vai para Cuiabá, que deve encarar máxima de 39ºC no período da tarde. Durante a tarde a noite, a mínima, a saber, deverá ser de 9ºC em Curitiba.

Chuvas x sol na previsão do tempo para as capitais nesta quarta, 2 | Foto: Inmet

