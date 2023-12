Previsão do tempo: trégua chega ao fim, e chuva volta a cair em São Paulo

Depois da trégua neste primeiro fim de semana de dezembro, a chuva pode voltar a partir desta segunda-feira, 4, persistindo ao longo da semana em São Paulo. De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, no entanto, as temperaturas máximas devem se manter na casa dos 30 ºC.

Os temporais, que ganharam força no Sudeste do Brasil nos últimos dias, com a atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto-mar, reforçaram a presença de nuvens bem carregadas sobre a região, conforme a Climatempo.

Embora as temperaturas tenham ficado bem mais amenas, em razão do aumento de nuvens, a sensação de abafamento permaneceu em alguns locais, incluindo São Paulo.

Sol em São Paulo, chuva em boa parte do país

Neste domingo, 3, o tempo deve seguir seco e ensolarado em São Paulo, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no período da tarde. Entre o fim da tarde e o início da noite, a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

O mesmo não ocorrerá em boa parte do país, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para este domingo, o avanço das pancadas de chuva se dará, sobretudo, na parte da tarde. Mas, na parte da manhã, ao menos dez das 27 capitais irão registrar acumulados de água.

Instituto Nacional de Meteorologia mostra onde a chuva se fará presente na manhã deste domingo, 3 | Foto: Reprodução/Inmet

Conforme a previsão do tempo, o domingo será chuvoso na faixa matutina em todas as quatro capitais do Centro-Oeste. A mesma situação é esperada para Macapá, Manaus, Porto Velho, Vitória, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Além disso, nas capitais de Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, a chuva não será o último fenômeno climático em destaque. Isso porque essas cidades irão encarar trovoadas.

Veja a previsão do tempo para este domingo.