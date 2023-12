Previsão do tempo: domingo chuvoso no Brasil

O primeiro domingo de dezembro será chuvoso em boa parte do Brasil, indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Para este domingo, 3, o avanço das pancadas de chuva se dará, sobretudo, a partir da parte da tarde. Mas, na parte da manhã, ao menos dez das 27 capitais irão registrar acumulados de água.

Conforme a previsão do tempo, o domingo será chuvoso na faixa matutina em todas as quatro capitais do Centro-Oeste. A mesma situação, contudo, é esperada para Macapá, Manaus, Porto Velho, Vitória, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Além disso, nas capitais de Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, a chuva não será o último fenômeno climático em destaque. Isso porque essas cidades irão encarar trovoadas.

Instituto Nacional de Meteorologia mostra onde a chuva se fará presente na manhã deste domingo, 3 | Foto: Reprodução/Inmet

Domingo chuvoso durante a tarde e a noite, indica previsão do tempo

Na parte da tarde, mais cidades entram para o mapa da chuva. Com exceção do Rio de Janeiro, vai chover sobre todas as capitais de quatro das cinco regiões do país: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. O Nordeste, nesse sentido, se fará presente na lista das precipitações com Teresina e São Luís.

Leia também: “Tragédia: temporal derruba telhado de ginásio no RS; uma pessoa morre e mais de 50 ficam feridas”

Além de chuvoso, o período vespertino deste domingo contará com trovoadas, reforça o Inmet em sua previsão do tempo. Tal fenômeno climático é aguardado para ocorrer em 13 capitais:

Porto Alegre; Belo Horizonte; Vitória; Campo Grande; Cuiabá; Goiânia; Brasília; Palmas; São Luís; Belém; Macapá; Manaus; e Porto Velho.

A tarde do primeiro domingo de dezembro será chuvosa em diversas capitais do país | Foto: Reprodução/Inmet

À noite, de acordo com a previsão do tempo, mais três capitais nordestinas farão jus ao status de domingo chuvoso. Conforme o Inmet, as instabilidades também terão vez em Natal, João Pessoa e Recife.

Em relação às trovoadas, a previsão é exatamente a mesma da faixa vespertina do dia — ou seja, vai trovoar nas 13 capitais listadas acima.

Apesar de contar com chuvas e trovoadas no decorrer deste domingo, Cuiabá será, como de costume, a capital mais quente do Brasil. De acordo com o Inmet, os termômetros irão chegar aos 38ºC na principal cidade de Mato Grosso. Com mínima de 17ºC, Brasília vai liderar a lista de capitais mais frias do dia.

Vai chover em 22 das 27 capitais na noite deste domingo, 3 | Foto: Reprodução/Inmet

Leia também: “Mais uma mentira dos ambientalistas”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste