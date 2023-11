Previsão do tempo: dia de tempestades e chuvas intensas

O Brasil terá nesta sexta-feira, 24, mais um dia com chuvas e tempestades, indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Conforme as projeções meteorológicas, áreas de todas as cinco regiões geográficas vão enfrentar as precipitações. Há, nesse sentido, cinco alertas climáticos referentes a acumulados de água.

Três dos cinco alertas são restritos à parte da manhã desta sexta-feira. O primeiro, por exemplo, é referente a chuvas intensas e abrange a totalidade do Distrito Federal, de Rondônia, do Acre e do Amapá. Além disso, afeta partes de nove Estados: Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Válido até as 10 horas de hoje, esse alerta está na cor amarela, o que representa perigo potencial para danos. Esse tipo de aviso indica a possibilidade de precipitações de até 50 mm e ventos que podem chegar a 60 km/h. “Baixo risco de corte de energia elétrica”, avisa o Inmet. “Queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Mapa com a área de atuação do alerta amarelo de chuvas intensas — 24/11/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

Alertas na cor laranja pela manhã

Os outros dois mapas têm validade até as 10 horas desta sexta-feira. Eles, entretanto, estão na cor laranja, o que significa perigo.

Leia também: “Chuva de granizo deixa camada de gelo de até 10 cm em Santa Catarina”

Um alerta laranja é de chuvas intensas e afeta, sobretudo, o sudeste de Roraima, o oeste do Pará, o leste do Amazonas e o norte de Mato Grosso. De acordo com a previsão do tempo, pode chove até 100 mm nessa área do país, que também corre o risco de ter rajadas de vento de até 100 km/h.

Partes do Norte e do Centro-Oeste irão contar com chuvas intensas na manhã desta sexta-feira, 24 | Foto: Reprodução/Inmet

O outro alerta laranja da manhã é referente a tempestade. Conforme o Inmet, o aviso vai do extremo sul de Mato Grosso e ao oeste do Rio de Janeiro. O recado vale, a saber, para todo Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, oeste, central e Vale do Paraíba em São Paulo e Triângulo e sul de Minas Gerais.

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo”, avisa o Inmet. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Centro-Oeste e Sudeste em alerta por causa de tempestade | Foto: Reprodução/Inmet

Alertas de chuvas e tempestades para além da manhã na previsão do tempo

Para esta sexta-feira, há, no entanto, dois alertas — também na cor laranja — que ficarão ativos para além da manhã. Eles também são referentes a chuvas e tempestades.

Leia também: “Como o fenômeno El Niño pode afetar a atual safra brasileira”

Restrito ao oeste do Paraná, o alerta laranja de tempestade deverá ficar ativo até as 15 horas desta sexta-feira. Os volumes e os riscos são exatamente os mesmos dos mencionados para o aviso para partes do Sudeste e do Centro-Oeste.

O oeste do Paraná deve ficar atento com as tempestades | Foto: Reprodução/Inmet

Há, por fim, o alerta laranja de acumulado de chuva que permanecerá ativo até as 23h59 de hoje. Apesar de avançar sobre pequenas faixas no Paraná, ele é válido, basicamente, para a faixa leste do Estado de São Paulo, incluindo parte do Vale do Paraíba, região da capital paulista, litoral norte, litoral sul, Sorocaba e Vale do Ribeira.

“Chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia”, informa o Inmet. “Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.”

Parte do Estado de São Paulo em alerta laranja em decorrência do acumulado de chuva | Foto: Reprodução/Inmet

Leia também: “A falsa emergência climática”, artigo de Ricardo Felício publicado no site da Revista Oeste