Previsão do tempo: pancadas de chuva de norte a sul nesta quarta-feira

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que pancadas de chuva devem atingir a Região Sul e a Região Norte do Brasil, nesta quarta-feira, 17.

De acordo com a meteorologia, Porto Alegre é a capital brasileira que terá mais problemas com temporais isolados. Ali a chuva pode cair desde o início da manhã até o fim da noite, com o agravante de trovoadas intensas. Em contrapartida, o temporal será menos intenso em Florianópolis e Curitiba. Mesmo assim, o cidadão deve se preparar para usar o guarda-chuva.

Na Região Norte, pancadas de chuva isoladas e trovoadas devem marcar presença na maioria das capitais. É o caso de Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, São Luís e Palmas, por exemplo. A exceção é Boa Vista, cujo céu deve ser encoberto por nuvens.

Apenas São Luís e Teresina, da Região Nordeste, enfrentarão um cenário similar ao verificado na Região Norte. No restante das capitais — Fortaleza, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracajú e Salvador — haverá muitas nuvens ao longo do dia, mas baixa possibilidade de chuva.

Muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas devem ocorrer nesta quarta-feira, 17 | Foto: Divulgação/Inmet

Para as outras regiões, qual é a previsão do tempo?

No Centro-Oeste, muitas nuvens estão previstas pela manhã. No restante da quarta-feira, os habitantes de Cuiabá, Campo Grande e Goiânia precisam estar preparados para pancadas de chuva isoladas.

A Região Sudeste desfrutará o tempo mais seco, conforme o Inmet. De manhã, muitas nuvens devem aparecer no céu de São Paulo e de Belo Horizonte. Já no Rio de Janeiro esse cenário deve ser menos intenso. No restante da quarta-feira, São Paulo pode enfrentar pancadas de chuva isoladas. Já as capitais de Minas Gerais e Rio de Janeiro apenas vão ter muitas nuvens no céu.

