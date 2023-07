Previsão do tempo: perigo para baixa umidade do ar e incêndios florestais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para uma queda brusca na umidade relativa do ar para os próximos dias, entre as regiões de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

O Inmet classifica a situação como “perigo potencial”. De acordo com o instituto, há a possibilidade de essa onda de tempo seco provocar incêndios florestais.

Ao todo, o Inmet declarou que as seguintes áreas poderão mais afetadas:

São José do Rio Preto;

Leste de Mato Grosso do Sul;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Campinas;

Oeste de Minas;

Piracicaba;

Sul/Sudoeste de Minas;

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Ribeirão Preto;

Araçatuba;

Sudeste Mato-grossense;

Macro Metropolitana Paulista;

Araraquara;

Bauru;

Vale do Paraíba Paulista;

Sul Goiano;

Metropolitana de São Paulo;

Itapetininga;

Campo das Vertentes;

Sul Fluminense; e

Zona da Mata.

O alerta do Inmet sobre a queda da umidade relativa do ar também traz instruções sobre como se cuidar para não ser tão afetado pela mudança de tempo:

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas; e

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Previsão do tempo para o sábado

Nas faixas azuis do mapa abaixo, as máximas não passam dos 18 graus Celsius. Já as mínimas podem chegar a 4 graus. Mas, com o vento, a sensação térmica pode ficar próxima de zero.

As faixas amarelas serão afetadas por dois fenômenos diferentes. O primeiro é a baixa umidade relativa do ar, já comunicada pelo Inmet. A segunda são os fortes ventos, que derrubam as temperaturas.

Esses dois vêm do ciclone que se afasta do Brasil, mas ainda gera impactos pela região litorânea. Nesta semana, o Sul do Brasil sofreu com o fenômeno.

Na grande parte do mapa, em vermelho, o tempo será seco. Haverá calor e pouca probabilidade de chuva. Nessas áreas, as temperaturas permanecerão elevadas, mesmo durante o inverno no país.