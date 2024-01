Previsão do tempo: SP vai ter semana com temporais, raios e ventos fortes

O Estado de São Paulo enfrentou temporais nesta segunda-feira, 8. E a cena deve se repetir ao longo da semana, de acordo com a previsão do tempo da agência de meteorologia ClimaTempo.

As cidades mais afetadas serão as das regiões norte e nordeste paulistas, como Taubaté, Ribeirão Preto, Franca e Jales.

Leia mais: “Chuva abre cratera no DF, que ‘engole’ carro; vídeos“

Além dos temporais, há previsão de raios e ventos fortes. A combinação de calor e umidade serão os principais fatores para a formação de nuvens carregadas nos próximos dias.

A possibilidade de chuva também é alta na capital paulista. Depois de um fim de semana de calor intenso, a cidade de São Paulo voltou a registrar chuva no fim do dia. Isso pode provocar pontos de alagamentos e eventuais enchentes.

Previsão do tempo mostra que a chuva deve ocorrer até sexta-feira

Há risco de temporais para o fim do dia desta terça-feira, 9, em grande parte do Estado de São Paulo. Com a chuva, também surgem rajadas de vento, que podem variar de 50 a 71 km/h em alguns municípios do interior. O alerta vale para as cidades do sul, do leste e do norte do Estado. A condição para temporais isolados se mantém até a quinta-feira 11.

Leia também: “8 de janeiro com chuva de norte a sul; confira a previsão para as capitais”

Já na sexta-feira, um sistema de baixa pressão na altura do litoral norte de São Paulo vai formar muitas nuvens carregadas em todas as regiões paulistas. Isso pode aumentar o risco de temporais generalizados na metade norte, leste e oeste do Estado, além da região metropolitana.

O #INMET emitiu um #aviso meteorológico especial de chuvas intensas até a manhã desta terça-feira (9).



Acompanhe a #previsão do tempo e os avisos meteorológicos especiais em ???? https://t.co/5OsIVqKBsJ — INMET (@inmet_) January 8, 2024

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda assim, há um baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste