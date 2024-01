A previsão do tempo para esta sexta-feira, 5, indica a volta do sol em algumas capitais. Algo diferente do que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou para a manhã do dia anterior – com registro de chuva em todos os Estados.

Durante a parte matinal de hoje, o tempo firme vai predominar em 11 das 27 capitais espalhadas pelo país. Durante a tarde, o sol também terá vez em 11 cidades.

Já para a noite, o tempo muda. Curitiba e Campo Grande serão as únicas capitais de fora do Nordeste a contar com tempo firme. Em relação à previsão para as capitais nordestinas no período noturno, apenas Salvador e São Luís vão registrar pancadas de chuva.

Previsão do tempo para as capitais

Inmet avisa: dia com instabilidades, mas também com espaço para o sol | Foto: Montagem Revista Oeste/Reprodução/Freepik

Confira, abaixo, o resumo da previsão do tempo para as capitais, região por região, para esta sexta-feira. As informações são do Inmet.

Sul

Manhã de sol em Porto Alegre e Curitiba, mas com pancadas de chuva em Florianópolis. Durante a tarde e a noite, a capital paranaense terá tempo firme, enquanto as capitais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul irão encarar pancadas de chuva.

Sudeste

O dia começa com sol em São Paulo, mas com chuva no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Vitória. A mesma configuração vai se manter no decorrer da tarde. À noite, no entanto, a capital paulista vai entrar para a lista das cidades com acumulados de água.

Centro-Oeste

A relação de instabilidades versus tempo firme será a mesma durante a manhã, a tarde e a noite na região. Isso porque Campo Grande deverá, segundo a previsão do tempo, escapar das precipitações desta sexta-feira. Nas outras capitais — Brasília, Cuiabá e Goiânia —, pancadas de chuva isoladas se farão presente.

Chuva segue com espaço em capitais espalhadas pelas cinco regiões do país | Foto: Reprodução/Pixabay

Nordeste

Salvador e São Luís irão encarar as chuvas no decorrer de toda esta sexta-feira, de acordo com a previsão do tempo do Inmet. Nas demais capitais nordestinas, o dia será de tempo firme. Ou seja, não vai chover em Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina.

Norte

Para a manhã, a previsão é de sol em Manaus e Boa Vista. No restante do dia, a capital do Amazonas vai se juntar com as outras cinco capitais da região que irão enfrentar pancadas de chuva nesta sexta-feira: Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Belém e Macapá.

