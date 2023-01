PRF registra bloqueios em rodovias de MT e PA

As manifestações foram iniciadas no domingo

Na manhã desta segunda-feira, 9, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registra bloqueios e interdições em rodovias de Mato Grosso e do Pará, segundo informou a corporação, nas redes sociais. Os bloqueios, com interdição total da via, ocorrem em Novo Progresso, no Pará, e em Matupá, Mato Grosso.

Em Mato Grosso, os protestos começaram ainda no domingo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, os manifestantes estão no quilômetro 816, em Sinop, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá, e no quilômetro 689, em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros da capital.

Em nota, o governo do Estado informou que as forças de segurança estão atuando para desmobilizar outros pontos de bloqueio e interdição de rodovias no Estado. Ainda ontem, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, divulgou uma nota em que lamenta e repudia os “atos de vandalismo” realizados em Brasília. E disse que atos semelhantes não serão tolerados no Estado.

No Pará, o governador Helder Barbalho disse hoje em entrevista à TV Liberal que está em contato com autoridades para atender à determinação judicial de desmobilização de acampamentos no Estado.

Outras interdições no país

Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, foram relatados pontos de bloqueio na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, na altura de Limeira. Hoje, manifestantes atearam fogo em pneus na Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.

No Paraná e em Santa Catarina também ocorreram bloqueios em rodovias federais na madrugada. No Paraná, manifestantes impediram o acesso à Refinaria Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana em Curitiba, e foram retirados pela polícia militar durante a madrugada.