Procon notifica Netflix por possível cobrança para compartilhamento de contas

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) enviou uma notificação à Netflix nesta sexta-feira, 18, exigindo que a empresa explique sua intenção de fazer cobranças adicionais dos assinantes que compartilharem suas senhas com outros usuários.

De acordo com o diretor de inovação do serviço de streaming, Chengyi Long, o objetivo é cobrar mais 50% do valor adicional por cada usuário que não more na mesma casa do dono da conta. Inicialmente, a medida será testada no Peru, no Chile e na Costa Rica, mas poderá ser ampliada para outras localidades.

“Vamos permitir o uso da mesma senha por pessoas que moram em lugares diferentes, porém, vamos cobrar um pouco mais por isso”, disse Long, à revista Variety.

-Publicidade-

Na notificação, o Procon-SP questiona se a medida será estabelecida no Brasil e quais critérios estão sendo utilizados para a escolha dos assinantes testados. O órgão também pergunta se os consumidores foram previamente informados sobre as condições da contratação e se a empresa tem meios para comprovar que os dados de acesso foram cedidos voluntariamente pelos assinantes.

A Netflix terá até 22 de março para prestar as explicações solicitadas.

Leia também: “A vez do podcast”, artigo de Dagomir Marquezi publicado na Edição 103 da Revista Oeste