Procon-SP notifica WhatsApp por causa de apagão do aplicativo

O Procon-SP notificou o WhatsApp por causa do apagão de quase 6 horas registrado pelo aplicativo na última segunda-feira, 4. Conforme noticiou Oeste, a falha também impediu o acesso dos usuários ao Facebook e ao Instagram.

A notificação questiona os motivos que levaram à queda do serviço. A decisão justifica-se, de acordo com o diretor do Procon-SP, Fernando Capez, porque muitas pessoas sofreram prejuízos em razão da falha do WhatsApp.

“Somente em caso fortuito extremo, como um terremoto ou algum evento muito forte, poderá isentar o WhatsApp de responsabilidade”, disse Capez. “Falhas internas não eximem a responsabilidade da prestadora de serviço.”

Depois de ser contactada, a empresa terá de responder aos questionamentos. Se o Procon-SP considerar que os esclarecimentos não foram satisfatórios, um processo pode ser aberto.

