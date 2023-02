Professor que chama impeachment de golpe assume chefia da EBC

O jornalista e professor Hélio Doyle foi nomeado nesta terça-feira, 14, para assumir a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ele ganhou notoriedade após defender a ideia de que o impeachment de Dilma Rousseff seja classificado como um “golpe”. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Doyle assume o cargo ocupado por Kariane Costa, que atuou como presidente interina do órgão. A empresa pública federal foi criada em 2007, no segundo mandato de Lula, tendo como papeis prestar serviços de radiodifusão pública e gerir as emissoras de rádio e televisão públicas federais.

Questionado pelo jornal Folha de S.Paulo no início do mês, Doyle afirmou que, na visão dele, impeachment deve ser chamado de “golpe”, endossando a narrativa petista contra o processo constitucional que resultou na destituição da ex-presidente Dilma, em 2016.

“Se depender de mim, vai continuar falando que foi golpe. Gostem ou não gostem”, disse Doyle. “Agora, a linha editorial da empresa, a gente tem de discutir melhor. Estou falando em caráter pessoal. Nós teremos de discutir melhor com a diretoria. Para mim, foi golpe.”

No início de janeiro, ao anunciar a nova diretoria da EBC, o site oficial do Palácio do Planalto institucionalizou a narrativa do PT e publicou uma o anúncio utilizando o termo “golpe” para se referir ao processo de 2016. A publicação foi alvo de uma denúncia enviada ao Ministério Público Federal (MPF).