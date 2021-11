Protesto cobra volta do ensino 100% presencial no Rio de Janeiro

Pais e alunos deram um abraço simbólico na unidade do Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ), na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, nesse sábado 6.

O protesto cobra o retorno das aulas 100% presenciais. As famílias alegam que os estudantes ficaram um ano e sete meses no ensino à distância e desde que as aulas presenciais foram retomadas, em outubro, de forma híbrida, acontecem presencialmente apenas duas vezes na semana, a cada quinze dias, e com horário reduzido.

A direção do CAp-UFRJ, um colégio público mantido pela Universidade Federal do Rio, não se manifestou sobre o protesto.

-Publicidade-

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, do final de outubro, já havia determinado um prazo de duas semanas para retomada do ensino presencial em sete instituições federais do Rio de Janeiro.