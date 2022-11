Protestos se intensificam no MT depois de bloqueio de contas determinado por Moraes

A concessionária de pedágio de rodovias no Mato Grosso Rota do Oeste informou que há seis pontos bloqueados, em razão de protestos de caminhoneiros, nas estradas que administra no Estado. O levantamento, relativo às 9 horas da manhã deste sábado, 19, informa que estão bloqueados dois pontos em Lucas do Rio Verde, três em Sorriso e um em Sinop.

Os protestos com interdição e bloqueio de pista, que começaram em 31 de outubro, haviam sido encerrados em 8 de novembro. Porém, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear as contas de empresas e pessoas por supostamente financiaram as manifestações, fez com que as manifestações voltassem entre a noite de quinta-feira 17 e manhã de sexta-feira 18.

Nos quilômetros 687 e 691 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, segundo a concessionária, “há manifestantes no local bloqueando a rodovia com veículos e pneus”. Este vídeo, postado na manhã deste sábado, mostra manifestantes ateando fogo em pneus.

Esta noite em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso… pic.twitter.com/ETFhsoDGze — Evandro Vitório (@VitorioEvandro) November 19, 2022

Em Sorriso, há três pontos de bloqueio. No quilômetro 752 da BR 163, os manifestantes fecharam a pista com pneus, mas liberam o tráfego a cada 30 minutos, segundo a Rota da Oeste. Nos quilômetros 755 e 760, a pista está bloqueada.

Um vídeo mostra óleo derramado na pista.

Sorriso MT … meteram óleo Diesel na pista e meteram fogo. Br163 parada ! pic.twitter.com/17TSx1T3u4 — Hueberson Renato (@HuebersonR) November 19, 2022

Em Sinop, a pista foi bloqueada com brita, informou a concessionária. “A Rota do Oeste acompanha, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária.”

Um fazendeiro do Mato Grosso declarou a Oeste que o clima está tenso no Estado. “Bicho tá pegando pra cá. Eu já fiz estoque aqui na fazenda”, afirmou.

Moraes determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 empresas e pessoas físicas no sábado 12, alegando que o bloqueio é “necessário, adequado e urgente, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos”.

Uma das empresas atingidas pela medida é a Sipal, gigante do setor de grãos, que tem faturamento de R$ 10 bilhões por ano e emprega 3 mil funcionários.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no mais recente boletim, são 18 bloqueios de pistas no país e 9 interdições neste sábado.