Queda de avião em MG: quem eram as 7 pessoas a bordo?

Um avião de pequeno porte com sete pessoas caiu, na manhã do domingo 28, no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva, em Minas Gerais. A aeronave seguia de Campinas (SP) para Belo Horizonte.

Os passageiros são dois empresários do setor financeiro, suas mulheres e o filho de um deles. O piloto e copiloto também morreram.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o avião caiu às 10h36. No entanto, antes de cair, o veículo se desintegrou no ar.

De acordo com a Polícia Civil, os empresários são Marcílio Franco e André Amaral. Eles eram sócios-fundadores da CredFranco. A empresa publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

Nota de pesar da CredFranco | Foto: Divulgação/Instagram/@credfranco

Confira as vítimas mortais da queda do avião

Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, e André Rodrigues do Amaral, de 40 anos

Marcílio Franco e André Amaral | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marcílio era presidente da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Ele também fundou CredFranco. Nas redes sociais, Marcílio se dizia “apaixonado por cavalos”.

André era sócio de Marcílio na Credfranco e fazia parte do Conselho da Anec desde a sua fundação.

Nas redes sociais, a CredFranco informou que estará de luto nesta segunda-feira, 29, e prestará todo apoio aos familiares e colaboradores. Informações sobre velórios e homenagens às vítimas serão ditas posteriormente.

Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos, esposa de Marcílio

Mulher de Marcílio, Raquel Souza Neves Silveira | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Antônio Neves Silveira, de 2 anos, filho de Raquel e Marcílio; e Fernanda Luísa Costa Amaral, de 38 anos, esposa de André

Fernanda Luísa Costa Amaral e o marido, André | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, o piloto

Piloto da aeronave, Geberson Pereira | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os bombeiros informaram que Geberson é de Belo Horizonte.

Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos, o copiloto

Gabriel de Almeida Quintão Araújo era sobrinho de Euler Araujo, integrante do Conselho de Administração do América Mineiro | Foto: Reprodução/Redes sociais

