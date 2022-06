Um avião de pequeno porte caiu no final da manhã deste sábado, 25, em Salto de Pirapora, a 160 quilômetros de São Paulo, e deixou três pessoas mortas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

A aeronave partiu de um aeródromo particular, que fica na zona rural da cidade, e caiu poucos minutos depois da decolagem. De acordo com os Bombeiros, estavam no avião o piloto, a mulher dele e uma funcionária.

O acidente ocorreu na estrada vicinal Roberto Ferraz de Souza, nas proximidades da fazenda Bonanza. Com a queda, a aeronave foi consumida pelas chamas. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Dados da aeronave também não foram divulgados, porque os soldados do Corpo de Bombeiros não conseguiram localizar os dados com a rapidez que o fogo se espalhou.

Em um pequeno vídeo publicado pela corporação (veja abaixo), as imagens mostram apenas destroços do avião de pequeno porte.

Quatro carros dos Bombeiros foram para o local para apagar o incêndio causado, que já foi controlado. Uma investigação vai ser aberta para saber quais problemas causaram a queda da aeronave.

Atualizando oco das 11h52 Queda de aeronave de pequeno porte, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, 1000 – (Recanto S. Manoel I e prox a Fazenda Bonanza) – Salto de Pirapora. Temos a confirmação, infelizmente, de 3 vítimas fatais carbonizadas… — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 25, 2022

Hoje às 11h52 queda de aeronave de pequeno porte, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, 1000 – Salto de Pirapora que foi atendida pelos homens do 15ª Grupamento de Bombeiros. pic.twitter.com/zBru1kAriC — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 25, 2022