Quem é a desembargadora que ganhou salário de R$ 620 mil?

Com uma remuneração bastante elevada, a desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, de 75 anos, foi a servidora mais bem paga do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) em novembro.

No período, a magistrada recebeu como salário líquido R$ 621 mil. De acordo com a página de transparência do TJ-PA, Maria de Nazaré a remuneração foi composta pelo salário mensal de 37,5 mil, um bônus de vantagens pessoais de R$ 7,7 mil e indenizações de R$ 1,9 mil, além de R$ 595,7 mil a título de “pagamentos retroativos”.

+ Leia as últimas notícias do Brasil no site da Revista Oeste

Penduricalhos da desembargadora

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o subsídio da desembargadora referente a dezembro ainda não está disponível, mas a gratificação natalina veio antes, em setembro, no valor de R$ 29,2 mil.

Naquele mês, ela havia recebido R$ 109,5 mil em indenizações de férias, aumentando o contracheque em R$ 190 mil.

A indenização de férias também alavancou a remuneração de Maria de Nazaré em janeiro, rendendo R$ 53 mil e um subsídio de R$ 108 mil. Em junho, uma indenização de R$ 44 mil fez com que o salário da magistrada batesse R$ 117 mil.

Os juízes têm direito a dois meses de férias por ano, com 30 dias de descanso, além do recesso de fim de ano e feriados. Além disso, os magistrados podem “vender” outros 30 dias para a Corte na qual estão vinculados sob a alegação de excesso e acúmulo de ações.

Com remuneração bastante elevada e um salário mensal de R$ 37,5 mil, Maria de Nazaré recebeu somente como ‘pagamentos retroativos’ R$ 595,7 mil em novembro| Foto: Reprodução/TJ-PA

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Maria de Nazaré nasceu em Belém e é doutora em ciências jurídicas e sociais pela Universidade do Museu Social Argentino.

A desembargadora é lotada na 4ª Câmara Cível do TJ-AL, apesar de seu nome não constar na lista de desembargadores ativos da Corte.

Maria de Nazaré iniciou a carreira da magistratura em 1982, na Comarca de Ourém (PA). Ela começou a atuar como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado pelo critério de antiguidade, em 2007.

Em setembro, o TJ-PA disse que a magistrada “estava prestes a se aposentar”.

+ Leia também: Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará recebe salário de R$ 620 mil em novembro