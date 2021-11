Record contrata Silvio Luiz, Márcio Canuto e Renato Marsiglia

Profissionais devem participar da transmissão do Campeonato Paulista

A Record anunciou nesta terça-feira, 9, as contratações de Silvio Luiz, Márcio Canuto e Renato Marsiglia para as transmissões do Campeonato Paulista.

Silvio Luiz, de 87 anos, será uma das principais vozes da emissora na competição estadual. Márcio Canuto trabalhará com as reportagens, enquanto Renato Marsiglia fará parte da equipe de comentaristas.

Nomes como Bruno Piccinatto, Janice de Castro e Roberto Thomé, que já eram do Esporte da Record, também participarão das transmissões.

A Record venceu a concorrência pelos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. Emissoras como Globo, SBT e Bandeirantes fizeram suas ofertas, mas foram superadas pela empresa de Edir Macedo. O acordo, firmado até 2025, prevê a exibição de 16 jogos do torneio estadual por temporada.