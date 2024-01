Região Sul encara tempestade, ventania e granizo; confira a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que, entre terça-feira 16 e quarta-feira 17, áreas de instabilidade vão se deslocar sobre todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Isso vai provocar chuvas intensas e alguns temporais com raios, queda de granizo e rajadas de vento.

A instabilidade será provocada por uma grande e persistente área de baixa pressão atmosférica em superfície que favorece o aumento do fluxo de ar úmido e quente vindo do norte.

Essa configuração, combinada ao padrão de ventos em altos níveis, vai potencializar as áreas de instabilidade entre a Argentina e o Uruguai que, na sequência, avançam sobre parte da Região Sul do Brasil.

Previsão de tempestade e ventania no Sul

O Inmet prevê acumulados diários de chuva acima de 100 milímetros em alguns pontos. Ao longo desta semana, estão previstas chuvas acima dos 200 milímetros nas áreas citadas.

Também são esperadas rajadas acima de 90 quilômetros por hora, especialmente no Rio Grande do Sul, no sul e litoral sul de Santa Catarina.

No Paraná também podem ocorrer tempestades, de forma mais isolada, devido ao calor e à umidade.

Na terça-feira 16, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A temperatura mínima para a região Sul fica em torno dos 16 graus no município de Bom Jardim da Serra (SC) e a máxima chega a 38 graus em São Borja (RS). A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

A instabilidade perde força a partir da quinta-feira 18, quando o sistema de baixa pressão atmosférica se desloca para o mar, mas ainda deixa o tempo instável entre Santa Catarina e Paraná, principalmente nas áreas do leste e norte dos dois Estados.

