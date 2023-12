Rio de Janeiro encara alerta laranja de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta sexta-feira, 8, que o Rio de Janeiro terá chuvas e ventos intensos que poderão chegar a 100 km/h, entre esta sexta e o sábado 9. O órgão acionou o alerta laranja para essas ocasiões.

Além disso, avisou sobre o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os municípios do Estado que deverão ser mais atingidos pelas chuvas e pelos ventos são Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Barra do Piraí. A capital também pode ter chuvas.

A orientação do instituto é para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, se possível, é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Queda de temperatura no Sudeste

São Paulo deverá ter chuva no final de semana | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Nesta sexta-feira o tempo continuará abafado na região, assim como em São Paulo.

O calor de cerca de 30° só diminuirá entre a noite de sexta e a manhã de sábado, o que, em função da mudança da temperatura, deverá provocar as chuvas e o vento.

No início do sábado, segundo o Inmet, a temperatura no Rio de Janeiro deverá ser de 25° C, já mostrando uma tendência de queda que deverá prevalecer durante o final de semana.

Os termômetros, aliás, deverão registrar queda no Sudeste como um todo durante o próximo fim de semana. Está prevista a chegada de uma frente fria que vem do sul do país.

As chuvas intensas deverão ficar mais localizadas em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul mineiro.