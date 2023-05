Rio de Janeiro vai sediar cúpula do G20, afirma governador

O governador Cláudio Castro anunciou que o Rio de Janeiro vai sediar a próxima cúpula do G20. O anúncio foi feito em suas redes sociais na segunda-feira 8. No evento, as maiores potências econômicas se reúnem para debates financeiros globais. Além disso, dez outros países serão convidados para o encontro, que será realizado em novembro de 2024.

Cláudio Castro afirma que a reunião da cúpula será um marco para a história do Estado fluminense. “Tudo isso está sendo possível, graças aos esforços e ao empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo.”

O Brasil assume a presidência do G20 no fim do ano, conforme lembrou o político. Atualmente, a presidência rotativa do grupo é exercida pela Índia.

O encontro da cúpula G20

Reunião do G20, em Bali, Indonésia | Foto: Reprodução/YouTube

Criado em 1999, o G20 é o principal fórum de debate econômico e financeiro internacional. A presidência do grupo é rotativa, com o país selecionado sendo responsável por reunir a agenda e consultar outros membros ao decorrer de todo um ano.

O bloco é formado por 19 países e a União Europeia. Os membros representam mais de 75% do comércio global e cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) global.

