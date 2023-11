Rio Grande do Sul: enchentes derrubam pontes e tiram famílias de casa

Desde a sexta-feira 17, as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixaram pessoas desabrigadas, derrubaram pontes, causaram falta de energia elétrica em diversas cidades e interditaram estradas.

Segundo noticiou o G1, as principais regiões atingidas são a Serra, a região metropolitana de Porto Alegre e o Vale do Taquari, atingido por um ciclone extratropical em setembro, que deixou mais de 50 mortas.

No Vale do Taquari, o nível do rio local chegou a 25,94 metros neste sábado, 18, em Lajeado, passando o nível de inundação. A água atingiu ruas e as casas do município. Ao menos 30 famílias precisaram ser retiradas de casa.

Na Serra, as ruas estão alagadas desde a madrugada. Dois homens e uma mulher foram resgatados, depois do desmoronamento de uma casa na cidade. Os quatro foram internador com ferimentos leves.

Em Caxias do Sul, a prefeitura decretou situação de emergência nesta manhã. O temporal derrubou a cobertura do Parque de Rodeios de Vila Oliva. Na ocasião, acontecia uma apresentação de um grupo sertanejo.

O Corpo de Bombeiros informou que há uma pessoa ferida, que atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas que não corre risco de morrer.

Cerca de 40% da cidade de Igrejinha foi afetada, de acordo com o prefeito. A parte mais alta do município não registrou problemas. Contudo, a região central foi afetado. O Rio Paranhana passou do nível de inundação, e a água atingiu a cidade nesta manhã.

Um deslizamento causou total bloqueio no quilômetro 218 da BR-470, entre as cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves, nesta manhã. Os veículos foram atingidos, mas não houve feridos, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Outros trechos de estradas federais e estaduais também estão bloqueados.