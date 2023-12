Rio inicia campanha em ônibus e terminais para prevenir desaparecimento de crianças

Entre o último domingo 24 até o dia 7 de janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro serão instalados monitores em ônibus e terminais rodoviários, conforme informa a Agência Brasil. Eles exibirão vídeos informativos com instruções de segurança e prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes.

Leia mais: “Rio de Janeiro precisa de mais 25 mil policiais, diz secretário de Segurança Pública”

A ação foi elaborada pela Fundação da Infância e Adolescência (FIA-RJ). O órgão, do governo estadual, administra o programa SOS Crianças Desaparecidas. Conta ainda com a parceria do RioÔnibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) e da Onbus, empresa que explora o serviço de mídia nos veículos e terminais.

O RioÔnibus informou que, ao divulgar as diretrizes de prevenção ao desaparecimento nos painéis dos terminais e nas TVs internas dos ônibus, é possível conscientizar mais de 3 milhões de pessoas.

“As parcerias são fundamentais para a mobilização da sociedade e para a localização de crianças e adolescentes desaparecidos”, disse Luiz Henrique Oliveira, gerente do SOS Crianças Desaparecidas.

Leia mais: “Número de crianças que não sabem ler e escrever dobrou no Brasil depois de pandemia”

“O grande objetivo é reduzir, ao máximo, o número de casos ao ponto de atuar prioritariamente em ações de prevenção”, disse Luiz Henrique Oliveira, gerente do SOS Crianças Desaparecidas.

Crianças localizadas no Rio

Maioria das crianças perdidas é encontrada, mas é necessário se prevenir | Foto: Reprodução/Pixabay

A FIA-RJ tem um banco de dados de desaparecidos há 27 anos. Nesse período, foram registrados 4.307 desaparecimentos de jovens, sendo 3.753 localizados. Em 2023, 101 desapareceram e 90 foram reencontrados.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

Segundo a Lei da Busca Imediata (Lei federal 11.259/2005), não é necessário prazo de espera antes de comunicar às autoridades um caso de desaparecimento.

A investigação será realizada imediatamente depois da notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais.

Orientações para prevenir

A FIA fornece as seguintes orientações para pais e responsáveis evitarem casos de desaparecimento.