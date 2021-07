Rio recebe novas doses e retoma vacinação na quarta-feira

Vacinação no Rio de Janeiro será retomada com a chegada de novas doses de vacina contra a covid-19 | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na capital fluminense, serão vacinadas a partir de amanhã as pessoas de 34 anos de idade

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro começou a distribuir nesta terça-feira, 27, uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 destinada aos 92 municípios do Estado. Com isso, a imunização na capital fluminense, que havia sido suspensa ontem, será retomada a partir de quarta-feira 28.

Em todo o Estado, serão 139,4 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca, 266,6 mil da CoronaVac e 117,8 mil da Pfizer/BioNTech para primeira e segunda aplicações. A quantidade de imunizantes para a primeira dose deve durar até sexta-feira 30.

Na cidade do Rio, serão vacinadas a partir de amanhã as pessoas de 34 anos de idade — mulheres pela manhã e homens no período da tarde.

