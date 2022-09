Os sistemas da prefeitura do Rio foram invadidos em 15 de agosto | Foto: Divulgação

O ataque hacker ao sistema digital da prefeitura do Rio de Janeiro vai gerar um gasto extra aos cofres públicos. O município terá de substituir até 20 mil computadores, o equivalente à metade do seu parque tecnológico, para normalizar todos os serviços afetados.

A troca será necessária para atualizar os softwares, garantindo assim que a “vacina” desenvolvida para eliminar ou evitar a invasão da rede seja realmente eficaz. A defasagem tecnológica ocorre porque esses computadores possuem sistemas desatualizados.

“Em um primeiro momento, trocaremos de 5 mil a 6 mil computadores, priorizando os sistemas essenciais, como os que atendem os setores financeiro, de arrecadação, administrativo, pagamento de benefícios sociais e licenciamento”, explicou o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Ferreira de Carvalho Issaac Chalita.

O custo total da substituição ainda não está fechado, de acordo com a prefeitura. No entanto, na semana passada, chegou um primeiro lote com 1,2 mil computadores adquiridos por cerca de R$ 8 milhões, em um contrato que já havia sido licitado pelo Sistema de Registro de Preços.

Por esse tipo de compra, o poder público exige que os fornecedores interessados em participar do edital devem concordar em deixar registrado no sistema o preço oferecido por um determinado período (geralmente um ano). Usando esse valor como parâmetro, o município poderá ter de desembolsar cerca de R$ 133 milhões.

Passadas três semanas do ataque cibernético, o município ainda não identificou de onde partiu a invasão nem tem evidências de que dados sensíveis, como informações dos contribuintes, tenham sido copiados. O caso também é investigado pela polícia. Os técnicos da prefeitura não definiram sequer o prazo para restabelecer integralmente os serviços on-line. A previsão é reativar todos os sistemas considerados prioritários em 30 a 45 dias.