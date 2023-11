Rodovias de São Paulo terão 649 novos radares

O governo de São Paulo abriu licitação para instalação de 649 novos radares nas principais rodovias do Estado. Os equipamentos contam com tecnologia OCR (sigla em inglês para reconhecimento ótico de caracteres) para fazer a leitura automática das placas dos veículos.

Os aparelhos também podem denunciar veículos furtados ou com irregularidades no registro.

Além disso, os radares farão a contagem dos veículos e transmitirão informações em tempo real para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), facilitando eventuais intervenções para a organização do fluxo.

A previsão é de que os novos equipamentos devem operar a partir do primeiro semestre de 2024.

No momento, as rodovias de todas as regiões paulistas possuem mais de 600 medidores de velocidade. Porém, alguns estão desativados e, segundo o governo paulista, serão substituídos.

Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

Licitação para novos radares

O DER publicou no sábado 25 um edital de licitação para a contratação dos serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais.

As propostas e a documentação das empresas interessadas em participar da licitação serão recebidas até o dia 8 de janeiro de 2024.

A malha administrada pelo órgão é de 16 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo 5,3 mil com pista dupla. Os investimentos estão estimados em R$ 196,8 milhões.

Em diversas estradas, os radares fixos não estavam funcionando por falta de contrato. Em alguns casos, a fiscalização passou a ser feita diretamente pela Polícia Militar Rodoviária, com o uso de radares de mão.

De acordo com dados do policiamento rodoviário, somente no feriado prolongado de 7 de Setembro foram aplicadas 27 mil multas por excesso de velocidade nas estradas paulistas.

Segundo o governo de São Paulo, os novos radares serão instalados em pontos críticos definidos pelo DER nas 14 regionais do órgão em todo o Estado.