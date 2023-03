Roubo ‘ao vivo’: equipe da Record TV é alvo de bandidos

Equipe do motolink fazia transmissão no momento da abordagem | Foto: Reprodução/Record TV

Uma equipe de reportagem da Record TV flagrou um roubo ao ‘vivo’. Os jornalistas estavam a bordo do motolink — uma moto que faz a transmissão para o programa Balanço Geral — quando foram assaltados por bandidos armados, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na segunda-feira 20, momento em que a reportagem seguia em direção a um acidente.

A câmera da moto estava ligada quando, de repente, outra moto com dois homens aparece na imagem. As vítimas disseram, antes da abordagem, que estavam gravando e que eram da Record TV. A dupla mostra arma, obriga o piloto a parar e pratica o roubo ‘ao vivo’. “Mão no guidão, mão no guidão”, disse um dos criminosos.

Os bandidos obrigaram os dois jornalistas a descerem do veículo. “Ele sacou a arma e a colocou no pescoço, tirando o capacete e a jaqueta”, contou uma das vítimas. “Ele bateu com a arma”, disse o outro. A dupla levou duas jaquetas, celulares, todo equipamento de gravação e a moto, avaliada em R$ 20 mil.

As vítimas registraram boletim de ocorrência no 27º Distrito Policial, que fica na zona sul da capital paulista. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Ao vivo no #BalançoGeral: equipe da Record TV é assaltada e agredida por bandidos armados em São Paulo ➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/QkuesBIJBP — Balanço Geral (@balancogeral) March 21, 2023