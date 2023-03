São Paulo autoriza pagamento de piso nacional para professores

O governo do Estado de São Paulo autorizou o pagamento do piso nacional de R$ 4,4 mil para os professores da rede pública. Serão beneficiados mais de 109 mil docentes.

Conforme decreto do governador Tarcísio de Freitas, publicado no Diário Oficial do Estado, no sábado 18, os salários dos professores deixaram os atuais R$ 3,8 mil e terão aumento de 15% para se adequarem ao piso nacional.

As categorias que terão direito são Professor II, Professor Educação Básica I e Professor Educação Básica II, titulares de cargo e ocupantes de função-atividade. Os pagamentos serão feitos na última semana de março com retroativo de janeiro.

“Nossa gestão está focada em promover melhorias na educação pública. Anunciamos a introdução de novas tecnologias em sala de aula e vamos valorizar os professores. Ações como essas impactam de forma muito positiva no desempenho dos estudantes” afirmou Tarcísio de Freitas.

Para os professores que estiverem enquadrados em faixas e níveis, cujos valores resultem inferior ao do piso nacional, será concedido abono complementar proporcional. E para os docentes que optaram pela nova carreira, aprovada em 2022, a remuneração inicial permanece em R$ 5 mil.