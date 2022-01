São Paulo e Rio de Janeiro adiam datas dos desfiles do Carnaval de 2022

Nesta sexta-feira, 21, as prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo decidiram adiar a realização dos desfiles do Carnaval para o final de semana do feriado de Tiradentes, em 21 de abril. O quadro atual de contaminação da covid-19 foi responsável pela decisão, de acordo com o posicionamento dos secretários de Saúde das duas capitais.

Para o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, é uma decisão difícil, mas não há condições sanitárias para a realização do Carnaval na data prevista. “Abril é muito mais seguro, é difícil que a variante Ômicron avance até lá, não há possibilidade de fazer Carnaval a qualquer custo”, disse o secretário, em entrevista coletiva.

Os representantes da Liga Independente das Escolas de Samba afirmaram, em nota, que a decisão tomada foi “prudente”. Além disso, disseram que todos os ingressos adquiridos para os desfiles serão válidos para a nova data.

O adiamento do Carnaval foi decidido depois de reunião realizada por videoconferência, em que participaram o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário de Saúde carioca, o secretário de Saúde paulistano, Edson Aparecido, e os presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades.