Saúde rebate Doria e afirma que ‘nenhum Estado é prejudicado’ em distribuição de doses

Depois das acusações do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de que o Estado teria recebido 50% a menos das doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 previstas para ontem, o Ministério da Saúde convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 4, e garantiu que não há prejuízo para nenhuma unidade da Federação na distribuição dos imunizantes.

Segundo a pasta, a determinação do governo é distribuir as doses de forma proporcional à evolução do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e não pela população de cada Estado, justamente para evitar disparidades. O secretário-executivo do ministério, Rodrigo Cruz, afirmou que o plano é “avançar na distribuição proporcional das doses à medida que se avança no PNI”.

“Não há um porcentual fixo de distribuição de doses por Estado. Esse porcentual de doses evolui à medida que a gente evolui no PNI. Ele é construído numa lógica para imunizar a população com maior risco de contaminação, internação e óbito, os grupos prioritários”, explicou Cruz. “Nenhum Estado é prejudicado quando a gente estabelece uma pauta de distribuição. Sempre me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas que venham a ocorrer.”

Reclamação paulista

Em relação ao caso de São Paulo, o secretário-executivo da pasta reiterou que “não há prejuízo ao Estado”. “Já avançamos nos grupos prioritários e agora estamos avançando por idade. Há uma vontade de regularizar as pautas para que tenhamos uma imunização equânime nos municípios e nos Estados”, disse Cruz.

“Alguns Estados acabaram recebendo mais doses. O que se pactuou é que vai se avançar de forma equânime para imunizar toda a população. Não há prejuízo para nenhuma unidade da Federação na distribuição das doses”, prosseguiu o secretário.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, como o PNI agora está avançando na vacinação por faixas etárias, em determinados momentos alguns Estados podem receber mais ou menos vacinas — dependendo do contingente de pessoas daquelas faixas etárias nesses locais.

“Cada unidade da Federação tem uma quantidade diferente, porcentualmente falando, de cada um dos grupos. É possível que um Estado tenha mais ou menos pessoas de 35 anos, por exemplo”, explicou Cruz. “Os estudos que foram desenvolvidos pelo ministério mostram que a pauta está equânime. Então, não há que se falar que um Estado foi prejudicado.”

“Punir quem fez o certo”

Mais cedo, como Oeste noticiou, também em entrevista coletiva, Doria e o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, criticaram o governo federal por supostamente não ter entregue 50% das doses da Pfizer estipuladas para ontem.

“Qualifico como uma decisão arbitrária do Ministério da Saúde e [isso] representa a quebra do pacto federativo. O governo federal decidiu punir quem fez o certo”, disse o tucano. “Isso compromete o calendário de vacinação de crianças e adolescentes no Estado de São Paulo. Isso afronta o pacto federativo. O governo federal já fez maldades demais ao Brasil e aos brasileiros. Espero que isso não se sustente.”

