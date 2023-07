Saul Klein, das Casas Bahia, é condenado a pagar R$ 30 milhões por aliciar, estuprar e prometer empregar mulheres

O empresário Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, foi condenado a pagar R$ 30 milhões por aliciar, estuprar e fazer falsas promessas de emprego a mulheres. O portal R7 divulgou a informação nesta sexta-feira, 14.

A decisão da Justiça do Trabalho veio em resposta ao pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). Além de mulheres adultas, Klein também cometeu os crimes contra adolescentes. O pai dele, Samuel Klein, também foi acusado de crimes sexuais.

Entretanto, o montante não irá para as vítimas. A indenização será direcionada a três instituições sem fins lucrativos. A defesa de Saul Klein ainda pode entrar com recurso contra a decisão.

Segundo constatou o MPT, Saul Klein atraía adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos. Ele conseguia atrair as vítimas com a falsa promessa de que iriam trabalhar como modelos.

Saul Klein também foi condenado a pagar multa de R$ 100 mil

Herdeiro das Casas Bahia foi condenado a pagar indenização para instituições sem fins lucrativos | Foto: Reprodução/YouTube/Universa

As mulheres e as adolescentes eram envolvidas “em um criminoso esquema de exploração no sítio de Saul Klein, sendo obrigadas a manter relações sexuais com o réu durante dias, sob forte violência psicológica e vigilância armada”, constatou o MPT.

“Além de sofrerem restrição de liberdade e de realizarem práticas sexuais forçadas, situações que geraram graves consequências psicológicas para as vítimas, ainda foram contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis, como atestado por ginecologista que as atendia durante os eventos”, acrescentou o MPT.

A condenação de Saul Klein é a segunda maior por dano moral coletivo por trabalho escravo e a maior por tráfico de pessoas em todo o país.

Além dos R$ 30 milhões, o herdeiro das Casas Bahia também foi condenado a pagar uma multa de R$ 100 mil para cada vez que descumprir a proibição de praticar tráfico de pessoas.