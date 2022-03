How I Met Your Father , uma das séries para maratonar | Foto: Divulgação/ Hulu

Entre as indicações, Ninguém Pode Saber, Elza e Mané e How I Met Your Father

Confira dicas de séries para maratonar neste fim de semana.

Ninguém Pode Saber (Netflix)

Com Toni Collette (Inacreditável), Jessica Barden (Terra Selvagem) e Bella Heathcote (Orgulho e Preconceito e Zumbis) no elenco, a série de mistério conta a história de uma mulher que, depois de um ataque violento aterrorizar a cidade em que vive, descobre histórias sombrias do passado da mãe. A produção, com oito episódios, foi criada pela norte-americana Charlotte Stoudt.

The Boys Presents: Diabolical (Amazon Prime)

Enquanto a terceira temporada de The Boys não estreia na Amazon, aproveite o spin-off da série. A animação com oito episódios conta as histórias dos bebês usados como experiência na corporação Vought.

Elza e Mané – Amor em Linhas Tortas (Globoplay)

A série documental mistura os gêneros de comédia, drama e tragédia para narrar a história de romance entre Elza Soare e Mané Garrincha. Em apenas quatro episódios, a produção acompanha o relacionamento do casal desde o início na Copa do Mundo de 1962 até os dias de decadência do jogador em campo.

How I Met Your Father (Star+)

Na primeira temporada da série, a protagonista Sophie (Hilary Duff) conta ao filho a história de como conheceu seu pai. Durante dez episódios, a personagem volta ao passado e relembra a época quando ela e o grupo de amigos ainda estavam descobrindo o que queriam da vida.