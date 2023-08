Aproximadamente 500 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar às delegacias da região de Copacabana. A ação policial ocorreu antes, durante e depois do show do DJ Alok, que foi organizado na Praia de Copacabana no sábado 26, de acordo com informações cedidas à imprensa pela própria polícia.

As centenas de casos foram encaminhados diretamente para a 12ª DP, em Copacabana; a 13ª DP, em Ipanema; e a 14ª DP, no Leblon. Gratuito, o evento havia sido organizado a fim de celebrar o centenário do icônico Hotel Copacabana Palace — e o aniversário de 32 anos do DJ.

publicidade

De acordo com o portal G1, aproximadamente metade dos casos foram concentrados na 12ª DP, em Copacabana; delegacia, inclusive, responsável pela área na qual o evento foi organizado. A polícia conduziu mais de 200 pessoas até lá. Aproximadamente 140 pessoas foram conduzidas até a delegacia localizada no Leblon, e ao menos 80 indivíduos para a de Ipanema.

Abordagens nas areias da praia

A policia realizou as abordagens dos suspeitos nos acessos ao palco que havia sido montado nas areias de Copacabana. As operações foram realizadas também pelos agentes do serviço reservado. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a maioria dos detidos foi conduzida para as referidas delegacias depois de flagrantes de furtos.

Do total de conduzidos, 17 foram presos e 15 menores foram apreendidos. A polícia apreendeu armas como canivete, tesoura, soco inglês, faca, estilete, facão e até cortador de unha. No total, mais de 150 objetos foram interceptados pelas forças policiais.

O palco para o “Show do Século” foi montado em frente ao Copacabana Palace – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

O show

Nas areias de Copacabana, a apresentação contou com a montagem de uma estrutura grandiosa. Em forma de pirâmide, o palco media 30 metros de altura. Drones, fogos de artifícios e iluminação especial também foram empregados no espetáculo. A música tocada no show fez jus ao estilo do DJ: ritmo eletrônico para as massas misturado ao samba e outros ritmos brasileiros — hits internacionais também foram reproduzidos em Copacabana.

A chuva, porém, atrapalhou o público presente, que chegou ao local da apresentação em peso — faltando pouco menos de 1 hora para o início do show. Depois da apresentação, a empresa responsável pela limpeza retirou quase 65 toneladas de resíduos das areias da Praia de Copacabana. Para a operação de limpeza foi organizado um sistema semelhante àquele do Réveillon.