Sisu: MEC adia anúncio do resultado para esta quarta-feira, 31

O Ministério da Educação (MEC) adiou a divulgação do resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para esta quarta-feira, 31. Não há previsão de horário para o anúncio.

Conforme apurou a CNN Brasil, o resultado deveria ser divulgado na terça-feira 30, às 18h30. No entanto, a plataforma apresentou instabilidade. Diversos estudantes reclamaram dos problemas.

Confira nota do MEC sobre os problemas

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado.

A plataforma do Sisu reúne vagas diversas instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O sistema usa como base a nota obtida pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos selecionados vão ter entre os dias 1º e 7 de fevereiro para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida.

Como ver o resultado do Sisu

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior; Faça login com o cadastro do portal gov.br; Selecione a opção “resultado da chamada regular”.

De acordo com a CNN, 127 instituições de ensino ofereceram quase 265 mil vagas ao todo. Ademais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é que disponibilizou a maioria das vagas (9,2 mil).

A Universidade Federal Rio de Janeiro disponibilizou a maior parte das vagas | Foto: Divulgação/EBC

Aqueles que não forem selecionados na chamada regular nas opções de curso escolhidas, em contrapartida, poderão manifestar interesse em participar da lista de espera.

Conforme o MEC, o candidato apto poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida. Ele deve acompanhar junto à instituição da vaga escolhida as convocações para matrícula.

Próximas datas

De 31 de janeiro a 7 de fevereiro: prazo para participar da lista de espera;

De 1º a 7 de fevereiro: matrícula da chamada regular;

A partir de 16 de fevereiro: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições de ensino.

