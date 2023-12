Temperatura pode chegar a até 40º C em pelo menos 8 Estados

A empresa de meteorologia Climatempo informou, nesta segunda-feira, 11, que a temperatura deve se aproximar dos 40º C a partir da próxima quinta-feira, 14, em todas as regiões do país. A nova onda de calor vai atingir sete Estados, mais o Distrito Federal.

Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Mato Grosso, norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins, oeste da Bahia e o Distrito Federal devem sofrer com o calor.

A alta temperatura deve se estender de 14 a 20 de dezembro, bem próximo à chegada do verão, em 22 de dezembro. Ela se caracteriza por uma temperatura cinco graus acima da média por mais de cinco dias.

Essa é a quinta onda de calor consecutiva no país, que já registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro.

VEM AÍ UMA NOVA ONDA DE CALOR ???? • O meteorologista @lcrvini1 avisou! Em plena reta final de primavera, se aproximando do verão 23/24, grande parte do país vai voltar a registrar temperaturas acima da média para o padrão desta época do ano! pic.twitter.com/0Du3lGiGLb — CLIMATEMPO (@climatempo) December 11, 2023

Temperatura dentro da média em outras regiões

No restante do país, a previsão é de calor dentro da média. Embora nos demais Estados a temperatura possa estar alta, não haverá tanta intensidade.

Em novembro, durante a última onda de calor, o Rio de Janeiro chegou a 42,5°C e São Paulo, a 37,7°C — recordes históricos de temperatura. Segundo a Climatempo, isso não deve se repetir durante o período nesses Estados.

Na Região Sul, a chuva não para

Segundo a previsão, a onda de calor não deve atingir a Região Sul do país, embora haja alta nas temperaturas. Apesar disso, a chuva vai persistir, mas com menos intensidade do que a vista nas últimas semanas.

Um grande volume de chuva vem atingindo o Sul ao longo do ano. Uma das causas é o El Niño, fenômeno que deixa as águas do oceano mais quentes e provoca chuva no Sul do Brasil e tempo seco no Norte.

