Sobe para 44 número de mortos no litoral de SP

As equipes de segurança seguem com as buscas a cerca de 40 pessoas desaparecidas

O governo de São Paulo confirmou na manhã desta terça-feira, 21, 44 mortes em decorrência das fortes chuvas que caem desde sábado 18 no litoral norte do Estado. Uma criança morreu em Ubatuba, e as outras 44 mortes foram em São Sebastião, município mais afetado pelo temporal.

Entre às 15 horas de sábado e às 9 horas de domingo, choveu 683 milímetros na cidade, mais do que o dobro da média histórica de fevereiro, de 303 milímetros. Com o excesso de água, a terra dos morros se liquefez, e toda a lama desceu até as residências, destruindo as construções e matando as pessoas.

De acordo com o último boletim do governo paulista, sete corpos, de dois homens, duas mulheres e três crianças, foram identificados até agora e liberados para sepultamento. A Prefeitura de São Sebastião organizou para a manhã desta terça-feira um velório coletivo, em uma tenda montada no Centro Histórico.

As autoridades contabilizam entre 30 e 40 desaparecidos, e as buscas continuam nesta manhã. “Os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente na região”, informou o governo.

O último boletim informa que há quase 2,5 mil pessoas cujas casas foram danificadas ou completamente destruídas. Dessas, quase 800 precisam de abrigo do Estado. Na tarde de segunda-feira, moradores e voluntários começaram a retirar a lama das ruas e a limpar as casas.

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil começaram a distribuir nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas das chuvas. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão.

Os municípios afetados pelo temporal ainda estão sem água. Os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água no litoral norte e Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, 40 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas.