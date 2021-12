SP envia helicópteros e aviões para ajudar no resgate de vítimas na Bahia

Governo do Estado de São Paulo enviou força-tarefa para auxiliar no resgate de vítimas das chuvas na Bahia | Foto: Thais Luquesi/TV Globo

Equipe desembarcou no início da tarde no Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, no sul do Estado

O governo de São Paulo enviou à Bahia uma força-tarefa com o objetivo de auxiliar no resgate das vítimas da tragédia causada pelas fortes chuvas que vêm castigando o Estado nos últimos dias.

O grupo destacado pelo governo paulista é formado por 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar. Eles embarcaram no início da manhã deste domingo, 26, no Campo de Marte, zona norte da capital paulista.

Outras 16 pessoas partiram de Ribeirão Preto (SP), no interior do Estado. A força-tarefa é integrada por oficiais e praças especialistas em resgates e salvamentos.

A equipe desembarcou no início da tarde no Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Na noite de sábado 25, outros seis bombeiros haviam partido para o território baiano, levando um caminhão com cinco embarcações.

O governo de São Paulo também enviou dois helicópteros Águia, dois aviões e cinco embarcações do Corpo de Bombeiros para participar das operações de resgate.

A ação é integrada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, em conjunto com o Comando de Aviação da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros da Bahia, a Fundação Florestal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.

Até o momento, as chuvas e inundações na Bahia mataram 18 pessoas e deixaram quase 300 feridos e ao menos 15,4 mil sem casa. A população atingida, no total, supera 400 mil pessoas. Quase 40 municípios ou grande parte deles estão praticamente debaixo d’água.

Nesta manhã, mais uma barragem se rompeu, ampliando o drama dos moradores do sul do Estado.