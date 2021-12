Tempestades voltam a causar inundações na Bahia

Pelo menos 20 cidades da Bahia voltaram a sofrer estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram várias regiões do Estado na manhã deste sábado, 25. Até o momento, 66 municípios baianos estão em situação de emergência por causa das inundações.

Até a noite de sexta-feira 24, 17 pessoas haviam morrido em decorrência das chuvas. O governador da Bahia, Rui Costa (PT), determinou a instalação de uma base de apoio na cidade de Ilhéus, no sul do Estado, com o objetivo de ajudar as cidades mais afetadas da região.

No município de Itororó, o número de desabrigados já passou de 200. Em Guaratinga, pelo menos 600 pessoas estão sem abrigo e 60 casas sofreram desabamento total ou parcial.

De acordo com dados divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), mais de 3,7 mil pessoas ficaram desabrigadas e quase 11 mil estão desalojadas — ou seja, tiveram de abandonar suas casas, mas não necessitaram de um novo abrigo.

Na região norte da Bahia, as cidades de Ibipeba e João Dourado têm extensas áreas tomadas pelas águas, com inundações e dezenas de casas atingidas. A capital Salvador, por sua vez, já registrou um volume de chuvas cinco vezes maior do que o esperado para todo o mês de dezembro.

As fortes chuvas que vinham castigando a Bahia no início do mês haviam dado uma trégua nos últimos dias, mas voltaram com força na quinta-feira 23 e na sexta 24.

Segundo a Sudec, os municípios mais afetados são Coaraci, Dário Meira, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicuí, Iguaí, Itabuna, Itajuípe, Itambé, Itapitanga, Itororó e Pau Brasil.

Com informações da TV Globo