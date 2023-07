Como é o novo submarino nuclear da Marinha do Brasil

O submarino que a Marinha do Brasil vai construir será equipado com o primeiro reator atômico projetado no país.

Esse reator deve começar a funcionar em 2027. O casco da embarcação, por sua vez, será construído depois da entrega do submarino convencional Angustura, em 2025. publicidade

A Marinha negocia os valores para assinar o contrato de construção do veículo nuclear. Trata-se da terceira fase do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o Prosub, que definirá a quantia a ser paga para a finalização da obra.

Leia mais: “Quem é a cientista chinesa homenageada pela Marinha do Brasil”

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo, a Força Naval do Brasil também pretende vender submarinos convencionais do programa para países da América do Sul.

A quantia investida na construção do submarino nuclear

Imagens de construções metálicas para o 4º submarino de propulsão convencional, o Angostura S-43 Imagens de construções metálicas para o 4º submarino de propulsão convencional, o Angostura S-43 Imagens de construções metálicas para o 4º submarino de propulsão convencional, o Angostura S-43 Imagens de construções metálicas para o 4º submarino de propulsão convencional, o Angostura S-43

Desde o início do projeto, o Prosub já consumiu R$ 40 bilhões — em valores revisados. Destes, R$ 4 bilhões devem ser pagos pelo governo até a entrega, em 2025.

Esses valores correspondem ao último dos quatro submarinos convencionais da classe Scorpène, produzidos em parceria com a França.

Marinha do Brasil tem mais planos

Com a construção do submarino nuclear, o próximo desafio do Prosub será manter a estrutura construída em Itaguaí e sua mão de obra.

O Ministério da Defesa e a Marinha tentam convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já visitou Itaguaí, e procura apoio no Congresso para a manutenção do espaço.

A Marinha também avalia a possibilidade de vendas de embarcações nucleares para países do entorno do Brasil. O Naval Group, grupo industrial francês especializado em construções de defesa naval, já demonstrou interesse.

Recentemente, uma delegação da Argentina foi recebida por oficiais navais para conversar sobre eventuais negócios.

A Marina também considera a hipótese de desenvolver projetos de novos navios-patrulha. Eles devem incluir a fabricação de um radar nacional, feito em parceria com a Universidade de São Paulo (USP).

Leia também: “Sistema secreto da Marinha detectou implosão de submarino”

Esse trabalho, em parceria com a USP, prevê a construção de um canhão laser para suas embarcações e um veículo de superfície autônomo — uma espécie de embarcação remotamente pilotada, a exemplo das utilizadas pela Marinha da Ucrânia contra a frota russa do Mar Negro.