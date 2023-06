Suspeito confessa que escondeu corpo do ator Jeff Machado

O segundo suspeito de assassinar o ator Jeff Machado confessou ter participado da ocultação do corpo. A declaração foi dada em depoimento à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na última sexta-feira 26.

Jeander Vinícius da Silva Braga, 29 anos, foi indiciado por ocultação de cadáver e homicídio triplamente qualificado. Ele está detido. Trechos do depoimento obtidos pelo portal G1 afirmam que Braga e Machado se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos no dia 23 de janeiro. Logo depois, o homem foi até a casa do ator, no Rio de Janeiro.

O suspeito alegou que foi obrigado por outra pessoa a participar do crime. No entanto, a polícia diz não acreditar que existia outro envolvido. Ainda de acordo com o depoimento de Braga, a outra pessoa teria dito: “É isso que se faz com quem passa HIV para os outros”.

O advogado da família de Jeff Machado declarou ao site que a versão é fantasiosa e tem por objetivo tentar desqualificar a vítima. “Não existe elemento na investigação que aponte para uma outra pessoa na cena do crime”, ressaltou o responsável por atender a família do ator. “O que ele está tentando fazer é desqualificar a vítima, como se isso justificasse um homicídio brutal e premeditado.”

Jeander Vinícius da Silva Braga já havia sido preso por roubo. Ele estava em liberdade condicional, situação em que é preciso cumprir medidas determinadas pela Justiça — no caso dele, pelo período de dois anos.

Segundo as investigações realizadas pela DDPA, apenas Jeander e Bruno de Souza Rodrigues, outro investigado pela morte de Jeff Machado, estavam no local com o ator e tiveram participação na morte. Bruno Rodrigues também teve sua prisão pedida para a Justiça.

Caso envolvendo o ator Jeff Machado

Jeff Machado celebrou seu aniversário em seu penúltimo post nas redes sociais, em 19 de janeiro | Foto: Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta

O ator Jeff Machado, 44 anos, foi encontrado morto na segunda-feira 22. Ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver. Seu corpo foi encontrado amarrado dentro de um baú de madeira, coberto por 2 metros de concreto.

Ele estava desaparecido desde 28 de janeiro e foi visto pela última vez no bairro Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil encontrou o corpo em um terreno e o encaminhou para o Instituto Médico-Legal.

O corpo de Machado foi encontrado dentro de seu próprio baú, amarrado em posição fetal, já em estado avançado de decomposição. A família do ator disse que a casa onde o corpo dele foi encontrado foi alugada no nome do suspeito Bruno de Souza Rodrigues. Ele teria a chave do carro e da casa do ator. Além disso, um líquido foi jogado no corpo de Jeff Machado, provavelmente para evitar o mau odor da decomposição.