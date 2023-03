Tarcísio inicia viagem pela Europa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inicia nesta segunda-feira, 27, a missão internacional na Europa.

A primeira parada é Londres, na Inglaterra. O governador fará uma apresentação sobre o portfólio de investimentos em concessões, parcerias público-privadas e privatizações do Estado para fundos de investimentos, CEOs e empresários.

Ainda hoje, Tarcísio almoça com representantes do setor financeiro, na Embaixada do Brasil na capital inglesa, e depois participa de um debate com bancos, fundos de investimentos e empresas, para estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidade de negócios.

A agenda continua em Londres amanhã, e depois, o governador segue para Madri, na Espanha, onde, a partir de quarta-feira 29, está previsto um roadshow com empresas locais, além de encontros bilaterais com autoridades espanholas.

Na quinta-feira 30, o governador Tarcísio de Freitas desembarca em Paris, capital da França, sua última parada. O chefe do Executivo estadual deve assinar um acordo com o Instituto Pasteur, além de participar de reuniões com empresas francesas.

O governador está acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, da secretária de Comunicação, Lais Vita, e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.