Torcedor do Palmeiras morre depois de ser baleado em briga no sábado

Briga no final do jogo de Palmeiras e Chelsea | Foto: Danilo M Yoshioka/ Futura Press/Estadão Conteúdo

Dante Luiz, torcedor do Palmeiras, de 42 anos, morreu depois de ser baleado na frente do estádio Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo. O motoboy estava no meio de uma briga entre torcedores do time paulista quando foi atingido. A confusão aconteceu no final da disputa entre a equipe alviverde e o Chelsea, time da Inglaterra, pelo Mundial de Clubes, no sábado 12.

O motoboy, foi atingido na região do tórax e seria encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, de acordo com a Polícia Militar (PM). O agressor, preso em flagrante, será indiciado por homicídio. José Ribeiro Apóstolo Júnior, também de 42 anos, alegou “legítima defesa”. A polícia vai investigar a motivação do crime.

Outros resultados da briga entre torcedores do Palmeiras

-Publicidade-

Além da morte de Dante Luiz, a confusão, que foi acompanhada pela cavalaria da PM e a Tropa de Choque, teve como resultado a prisão de um segundo torcedor por tentar atropelar policiais, e outra agressão, que ocasionou uma fratura exposta.