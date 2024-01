Polícia identifica traficante que cobrou taxa de empreiteira no RJ

A Polícia Civil identificou o traficante que exigiu R$ 1 milhão da empreiteira responsável pelas obras no Parque Piedade, no norte do Rio de Janeiro. Seu nome é Jean Carlos Nascimento dos Santos.

Conforme o site g1, o traficante, conhecido como Jean do 18, é líder da organização criminosa que atua no Morro do 18, região considerada “extremamente perigosa” pelas autoridades cariocas. Ele estava preso e fugiu em janeiro do ano passado da Penitenciária Lemos Brito, no Complexo de Gericinó.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

O traficante já cumpria pena total de 66 anos, nove meses e 28 dias por diversos crimes, como homicídio, roubo e tráfico de drogas.

PM do Rio faz operação contra traficante que cobrou propina de obra.



O traficante Jean do 18 é acusado de exigir R$ 1 milhão da empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/Fx0P0d0HEn — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) January 11, 2024

Leia também: “TCU recebe pedido para investigar ministro de Lula por uso de dinheiro público para ir a ‘Carnaval fora de época'”

Na segunda-feira 8, o prefeito Eduardo Paes denunciou ameaças e cobranças de taxa feitas por traficantes no Rio de Janeiro.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais concluiu o inquérito instaurado e relatou ao Ministério Público.

A relação dos traficantes com empreiteiras no RJ

O secretário-executivo Ricardo Cappelli, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, revelou que essa prática não é um caso isolado. Diversas prefeituras já teriam se queixado desse tipo de crime.

De acordo com Cappelli, em entrevista ao jornal O Globo, os prefeitos do RJ relataram que não podem informar o valor das obras em placas, pois as milícias cobram “taxas abusivas” das empreiteiras.

Leia também: “O fracasso do governo no Congresso”, artigo de Marina Agostine publicado na edição 198 da Revista Oeste

O secretário diz que, quando as empresas se recusam a pagar, os criminosos roubam materiais da obra e ameaçam os funcionários.

“A Polícia Federal tem movido esforços para combater as milícias no Estado do Rio”, diz Capelli. “Mas as Polícias Civil e Militar precisam agir também. É preciso um trabalho em conjunto.”