Tragédia na Baía de Todos-os-Santos: naufrágio deixa pelo menos 5 mortos

Um naufrágio na Baía de Todos-os-Santos deixou cinco mortos por volta das 22h deste domingo, 21: quatro adultos e uma criança de 7 anos. Seis pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave na UTI, incluindo duas crianças, de 1 e 6 anos, e uma mulher de 56 anos.

Pelo menos 20 passageiros estavam a bordo. A Marinha ainda busca por possíveis desaparecidos.

Segundo testemunhas, a embarcação, com capacidade para 24 pessoas, estava lotada. As autoridades investigam o número exato de passageiros a bordo.

Dos seis feridos, três já tiveram alta médica.

Os mortos são: Yan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos; Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos; Caroline Barbossa de Souza, de 17 anos; Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos; e o menino Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos.

Discussão entre passageiros pode ter causado o naufrágio

A embarcação chegava ao seu destino, a cidade turística de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (BA), quando afundou.

O barco havia saído da Ilha Maria Guarda com passageiros que voltavam de uma festa. O município de Madre de Deus, onde eles atracariam, registra alto movimento de turistas nesta época do ano.

De acordo com testemunhas, a tragédia foi resultada por uma possível briga entre passageiros. Eles teriam corrido para um dos lados do convés, fazendo com que o peso virasse a embarcação.

Operação conjunta busca por desaparecidos

Os trabalhos de resgate e investigação estão sendo conduzidos pelas equipes de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), em colaboração com uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) da Polícia Militar e uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer), além de barcos civis.

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus divulgou uma nota de condolências e afirmou que ‘o hospital da cidade está prestando total assistência às vítimas’.”

