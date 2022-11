Tribunal Regional do Trabalho sofre fraude milionária

Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília | Foto: Revista Oeste

O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), no Rio de Janeiro, foi alvo de supostos criminosos que conseguiram autorização de pagamentos por meio de uma fraude no sistema de expedição de alvarás eletrônicos de depósitos judiciais atrelados a processos trabalhistas. O montante pode chegar a R$ 4 milhões.

O golpe na Justiça do Trabalho foi identificado na quinta-feira, 10. No sábado 12, Tribunal Superior do Trabalho (TST) anunciou, em nota oficial, o bloqueio nacional preventivo dos sistemas de pagamento em todo o país.

O problema já entrou também na mira das autoridades. A Corte superior abriu um procedimento para apurar o incidente e as consequências, além de acionar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.

-Publicidade-

De acordo com o ofício circular da desembargadora Edith Tourinho, presidente da Corte fluminense, ao qual o jornal Estado de S.Paulo teve acesso, a fraude ocorreu na 80ª Vara do Trabalho. A expedição de oito alvarás fraudulentos de transferência de valores foi feita por meio de um certificado digital com as credenciais do juiz titular.

Segundo o TRT-1, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) detectou, em 24 horas, que “todos os alvarás fraudulentos exibem como beneficiário pessoa jurídica estranha ao processo, com constituição na Receita Federal nos últimos meses”.

O TST informou que o crime não foi causado por vulnerabilidade no sistema. “Houve uma falsidade ideológica. Na verdade, um estelionato, e a Justiça do Trabalho foi vítima”, disse o ministro Lelio Bentes, presidente da Corte, ao jornal. O crime teria sido causado pela expedição de certificados digitais fora da Justiça do Trabalho.

O montante sob responsabilidade da Justiça do Trabalho é vultuoso. Somente em 2021, de acordo com dados do próprio TST, R$ 16 bilhões estavam “esquecidos” em contas judiciais.